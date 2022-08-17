VII Всероссийская неделя охраны труда пройдет в сентябре в Сочи

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Осенью в Парке науки и искусства «Сириус» в городе Сочи пройдет VII Всероссийская неделя охраны труда. Об этом в среду, 17 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы.

Уточняется, что мероприятие пройдет с 25 по 29 сентября. Его организатором выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации при поддержке Фонда Росконгресс.

Отмечается, что цель Недели охраны труда — создать единую коммуникационную бизнес-площадку международного уровня для диалога бизнеса и власти, направленного на совершенствование законодательства в сфере охраны труда и формирование здорового образа жизни работников.

На мероприятии будут продемонстрированы российские разработки в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности, а также проведены мероприятия по обмену опытом и обсуждению систем управления охраной труда на предприятиях всех отраслей экономики.

С 17 по 20 октября 2022 года в Москве состоится второй Форум регионов России «Развитие туристской инфраструктуры». На мероприятии обсудят ключевые аспекты выполнения положений федерального проекта по развитию туристической инфраструктуры в новых условиях, а также роль субъектов Российской Федерации в реализации государственной политики в области туризма.