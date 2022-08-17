Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Черноморский флот опроверг слухи о назначении нового главнокомандующего

Евгений Белоусов
Общество
Черноморский флот опроверг слухи о назначении нового главнокомандующего
Фото: Минобороны РФ

Информация о назначении нового главнокомандующего Черноморского флота не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе флота в среду, 17 августа.

— Не верьте сплетням, когда будет назначен, тогда будет официально об этом сообщено, — передает сообщение РБК.

До этого в СМИ появилась информация, что президент России Владимир Путин назначил вице-адмирала Виктора Соколова командующим Черноморским флотом. В настоящее время, по данным источника, Соколов «принимает дела».

28 июля Путин подписал указ, согласно которому генерал-полковник Виктор Горемыкин назначается заместителем министра обороны РФ. Отмечается, что документ вступил в силу в день его подписания.

В конце июля депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что Черноморский флот создал надежный рубеж обороны на подступах к Крыму. Парламентарий подчеркнул, что все население Севастополя поддерживает Россию и болеет за моряков в такое трудное время. Корабли флота с севастопольской бухты встречали День ВМФ на боевом задании.

опровержение Черноморский флот Назначения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Поможет ли Россия берегу турецкому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что я сегодня могу?

Никита Миронов
Никита Миронов

Пустая трата времени

Регина Захарова
Регина Захарова

Три десятилетия развития

Михаил Конаровский
Михаил Конаровский

Обстановка стабилизировалась

Николай Макаров
Николай Макаров

Ответы на загадки истории

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Все мнения
О проекте