Черноморский флот опроверг слухи о назначении нового главнокомандующего

Фото: Минобороны РФ

Информация о назначении нового главнокомандующего Черноморского флота не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе флота в среду, 17 августа.

— Не верьте сплетням, когда будет назначен, тогда будет официально об этом сообщено, — передает сообщение РБК.

До этого в СМИ появилась информация, что президент России Владимир Путин назначил вице-адмирала Виктора Соколова командующим Черноморским флотом. В настоящее время, по данным источника, Соколов «принимает дела».

28 июля Путин подписал указ, согласно которому генерал-полковник Виктор Горемыкин назначается заместителем министра обороны РФ. Отмечается, что документ вступил в силу в день его подписания.

В конце июля депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что Черноморский флот создал надежный рубеж обороны на подступах к Крыму. Парламентарий подчеркнул, что все население Севастополя поддерживает Россию и болеет за моряков в такое трудное время. Корабли флота с севастопольской бухты встречали День ВМФ на боевом задании.