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Врач раскрыла, какие заболевания передаются от кошек человеку

Лала Манушакян
Общество
Врач раскрыла, какие заболевания передаются от кошек человеку
Фото: Pexels

Гинеколог Татьяна Илюхина предупредила, какие кошачьи инфекции могут представлять опасность для здоровья человека.

— Бешенство, стригущий лишай, токсоплазмоз, криптоспоридиоз, сальмонеллез, лямблиоз, пастереллез — это далеко не полный перечень болезней. Инфекции передаются человеку с зараженной слюной, инфицированной мочой или калом, а также через укусы и царапины, — отметила эксперт.

По словам медика, если кошка поцарапала хозяина или же в открытую рану попала слюна питомца, то необходимо промыть это место водой. Если же царапина со временем опухла и покраснела, следует обратиться к врачу, подчеркнула она.

Также необходимо надевать перчатки при уборке кошачьего туалета в целях собственной безопасности. Иначе, как уточняется, есть риск заразиться инфекциями: токсоплазмозом, криптоспоридиозом или лямблиозом.

Особо важно, как подчеркивает Илюхина, соблюдать профилактику своего домашнего животного, вакцинируя его. Таким образом человек может избежать особо опасной инфекции — бешенства, передает «МедикФорум».

До этого заведующий приемным отделением Видновской РКБ Минздрава МО Григорий Жердев напомнил, почему укусы домашних животных могут быть опасны.

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