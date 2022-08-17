Расписание электричек на участке Москва — Конаково изменится 18 августа

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Расписание электричек Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) на участке Москва — Конаково изменится 18 августа из-за работ на железнодорожной инфраструктуре. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в среду, 17 августа.

Таким образом, будет полностью отменен поезд № 6603 Конаково — Москва, отправляющийся в 06:04. Пассажирам будет разрешен проезд на экспрессе «Ласточка» № 7905 Конаково — Москва (отправление 06:27) по обычным пригородным билетам.

Кроме того, на участке Москва — Подсолнечная будет частично отменен отправляющийся в 11:55 поезд № 6610 Москва — Конаково. Пассажиры смогут воспользоваться экспрессом «Ласточка» № 7936 Москва — Тверь (отправление в 13:45) по обычным пригородным билетам и пересесть на поезд № 6610 на станции Подсолнечная в 14:52.

Частичная отмена коснется и поезда № 6605 Конаково — Москва, который отправляется в 08:28 на том же участке. Следующие далее пассажиры смогут пересесть на поезд № 6709 Тверь — Москва на станции «Клин» в 09:28.

Поезда № 6602 Москва — Конаково в 05:20 и № 6604 Москва — Конаково в 07:43 будут идти на час дольше из-за технической стоянки на станции Конаковский Мох, отмечается в Telegram-канале МТППК.

До этого сообщалось, что в августе изменится расписание аэроэкспрессов до Внукова и Шереметьева.