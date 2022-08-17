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ЦППК расширила список станций с бесплатной питьевой водой

Елена Самойлова

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ЦППК расширила список станций с бесплатной питьевой водой
Фото: Анна Быкова
Россия, Москва, Казанский вокзал Карта всех событий

Сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) будут до конца недели раздавать пассажирам питьевую воду в жаркие дни. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе перевозчика в среду, 17 августа.

Список станций пополнился еще девятью — Пушкино, Окружная, Площадь трех вокзалов (Каланчевская), Ольгино, Расторгуево, Раменское, Славянский бульвар, Нахабино, а также Павшино.

Кроме того, в вечерние часы-пик по будням воду можно получить в местах отправления поездов на Курском, Казанском, Белорусском, Ярославском, Киевском, Павелецком и Савеловском вокзалах. Кроме того, она доступна на станциях Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово и Тушинская.

17 августа «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары продлили в Москве до 18 августа. В Гидрометцентре также добавили, что в некоторых местах Москвы и области до 14:00 19 августа будет действовать «желтый» уровень из-за высокой пожароопасности четвертого класса.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что в городе установилась аномально теплая погода. Вторая половина последнего летнего месяца в столице тоже может оказаться слишком жаркой.

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