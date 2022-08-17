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К морю за 15 тысяч: сюрприз «Вечерней Москвы» в Мурманске нашел своего счастливого обладателя

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ К морю за 15 тысяч
Общество
К морю за 15 тысяч: сюрприз «Вечерней Москвы» в Мурманске нашел своего счастливого обладателя
Фото: Татьяна Баронская / Nord-News

В рамках спецпроекта «К морю за 15 тысяч» корреспонденты «Вечерней Москвы» путешествуют по приморским городам России и делятся с читателями своими впечатлениями. В каждой из поездок они прячут небольшой клад — фирменную бутылочку «ВМ» с сюрпризом внутри. Один из таких кладов нашла наша коллега из Мурманска — главный редактор Nord-News Татьяна Баронская. Она отправила нам в Telegram-бот свой рассказ о находке.

— Сегодня ваше издание прислало нам на почту ссылку на материал про путешествие в Мурманскую область. Ознакомившись с текстом, я узнала, что в Мурманске от вас спрятан подарок. Спортивный интерес и азарт преобладали, и я отправилась на поиски, — рассказала Татьяна.

По ее словам, чтобы найти клад, понадобилось изучить оставленную корреспондентом «ВМ» видеоподсказку и внимательно осмотреть кусты и тропы за зенитной пушкой позади «Алеши» — памятника защитникам Заполярья. Спустя 10 минут поисков подарок был найден: внутри бутылки оказался брелок из оленьего рога.

Подарок «Вечерней Москвы» сразу же нашел применение:

— Безусловно, я рада достигнуть цели. Брелок с изображением северного оленя и надписью «Мурманск», не отходя от «Алеши», был присоединен к ключам. Теперь будет постоянным напоминанием о том, что я все могу, все найду и все мое меня дождется. Спасибо за увлекательный квест!

К морю за 15 тысяч: сюрприз «Вечерней Москвы» в Мурманске нашел своего счастливого обладателя Фото: Татьяна Баронская / Nord-News

Клад в Мурманске был найден менее чем через восемь часов после публикации материала.

Кстати, сюрприз от «ВМ» в Астрахани пока не нашел своего обладателя. О том, где его искать, читайте в материале «К морю за 15 тысяч: «южная Венеция России» Астрахань — лотосовые поля, чистые пляжи и рыбные деликатесы».

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