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Жителя Пензы задержали в Москве за попытку изнасилования девушки

Елена Самойлова
Происшествия
Жителя Пензы задержали в Москве за попытку изнасилования девушки
Фото: depositphotos
Россия, Москва, природный заказник Долина реки Сетунь Карта всех событий

Задержан 23-летний уроженец Пензенской области, подозреваемый в покушении на изнасилование девушки в парке в ЗАО. Об этом в среду, 17 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.

По данным следствия, 15 августа подозреваемый находился на территории природного заказника «Долина реки Сетунь» в нетрезвом состоянии и напал на прохожую. При этом девушка стала сопротивляться и смогла отбиться.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на преступление» и «Изнасилование». Подозреваемого задержали, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, заключила Иванова.

До этого суд арестовал обвиняемого в покушении на изнасилование женщины в ТиНАО. Сам инцидент произошел во Внуковском поселении еще 14 августа.

Мужчина напал на женщину для того, чтобы ее изнасиловать. Он не смог совершить задуманное, так как потерпевшая оказала активное сопротивление. Вскоре на помощь москвичке пришли прохожие, но злоумышленник смог скрыться с места преступления.

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