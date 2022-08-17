ЦППК приступила к капитальному ремонту станции Чехов

Фото: Пресс-служба ЦППК

Россия, Курское направление Московской железной дороги, станция Чехов Карта всех событий

Начался капитальный ремонт платформы на остановочном пункте Чехов Курского направления МЖД, расположенном в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в среду, 17 августа.

— Каждая платформа будет снабжена линией безопасности, а тактильная плитка возле сходов сделает удобнее передвижение лиц с ограниченными возможностями, — говорится в сообщении.

Отмечается, что будут заменены плиты перекрытий и фундаментных блоков, также будут установлены современное светодиодное освещение и урны. Работы, как уточняется, планируется завершить до конца 2022 года.

В мае капитальный ремонт стартовал на еще одной станции — Снегири. Специалисты обновят ограждения и сходы, поставят урны, лавочки и установят новейшее светодиодное освещение.

В период с 7 по 23 августа будут проводиться работы по подготовке инфраструктуры к запуску МЦД-3. Отмечается, что в данный период пассажиры ЦППК смогут проехать в экспресс-составах по обычному билету.

Подобное решение позволит распределить пассажиропоток в час пик. Воспользоваться акцией можно по будням с 6 до 10 и с 17 до 20 часов.