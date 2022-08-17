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Автор WSJ назвал слабостью политиков ЕС решение о запретах в выдаче виз россиянам

Егор Провоторов
В мире
Автор WSJ назвал слабостью политиков ЕС решение о запретах в выдаче виз россиянам
Фото: shutterstock

Обсуждаемая на территории европейских стран инициатива о запрете выдачи туристических и рабочих виз россиянам указывает на слабость государств Евросоюза перед Москвой. Таким мнением в статье для американского издания The Wall Street Journal поделился обозреватель Уильям Наттрас.

По мнению журналиста, европейские лидеры подобным образом рассчитывают сохранить видимость эффективности санкций против России. В то же самое время политики осознают свою неспособность преодолеть разгорающийся энергетический кризис, пишет газета «Известия».

Действия руководства Евросоюза Наттрас назвал «дешевыми пиар-акциями против президента России Владимира Путина». По словам журналиста, запрет на выдачу виз гражданам РФ противоречит западным принципам свободы и толерантности. Эти предложения обнажили слабость европейских государств.

Латвийские власти приняли решение об отказе в продлении видов на жительство для граждан РФ и ограничении въезда в страну по шенгенским визам. По словам премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша, это решение на данный момент не обладает никакой официальной силой и обсуждается в политических кругах страны.

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