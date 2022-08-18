В ФСБ раскрыли число приехавших в Россию из Донбасса за период с апреля по июнь

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Порядка 507 тысяч человек прибыли на территорию России из Донецкой и Луганской народных республик в период с апреля по июнь нынешнего года. Об этом журналистам сообщили в погранслужбе Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Как отмечает РБК со ссылкой на данные ведомства, из ДНР в Россию перебрались 214 тысяч человек, из ЛНР — 239 тысяч. Во втором квартале нынешнего года на беженцев из Донбасса приходится 14 процентов всех въездов иностранных граждан на территорию РФ. Сообщается также, что за тот же период граждане России совершили 412 тысяч поездок на территории донбасских республик.

При этом в материале журналистов уточняется, что до признания независимости республик российская погранслужба учитывала жителей Донбасса как граждан Украины.

Накануне в пресс-службе мэра и правительства Москвы рассказали, что горожане продолжают передавать предметы первой необходимости жителям республик Донбасса, а с начала работы штабов акции «Москва помогает» было отправлено более 832 тонн гуманитарной помощи.