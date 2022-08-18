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Дорофеева рассказала о счастье после расставания с Дантесом

Егор Провоторов
Общество
Дорофеева рассказала о счастье после расставания с Дантесом
Фото: Pexels

Украинская певица, вокалистка группы «Время и стекло» Надя Дорофеева не так давно развелась с супругом Владимиром Дантесом, с котором прожила вместе почти семь лет. Вот уже несколько месяцев артистка находится в отношениях с ресторатором Михаилом Кацуриным. На днях звезда прокомментировала новое любовное увлечение.

32-летняя поп-дива предпочитает обычно не делиться подробностями из личной жизни, зато не скрывает, что теперь наконец-то вполне довольна своей жизнью.

— Я же никогда еще об этом не говорила. Встреча очень приятная, конечно. Я очень счастлива. Все, что я могу сейчас вам сказать, — рассказала артистка в одном из телеинтервью.

Примечательно, что Владимир Дантес тоже сейчас не одинок. По иронии судьбы он в настоящее время находится в отношениях с бывшей женой Михаила Кацурина — Дарьей, пишет портал StarHit.

Накануне известная блогерша Анастасия Ивлеева рассказала, почему у нее к 31 году до сих пор нет детей. Знаменитость разоткровенничалась в ходе премьерного выпуска третьего сезона шоу AGENT SHOW на YouTube.

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