Обвиняемого в отмывании денег гражданина РФ Дубникова экстрадировали из Нидерландов в США

Фото: Unsplash

Гражданин России Денис Дубников, задержанный в ноябре 2021 года в Нидерландах по запросу Соединенных Штатов, экстрадирован в США. Об этом сказано в распространенном в среду, 17 августа, заявлении Министерства юстиции страны, выполняющего там функции генеральной прокуратуры.

По информации ведомства, 29-летний Дубников, который обвиняется в отмывании денег в интересах группировки хакеров, «был экстрадирован из Нидерландов в США на этой неделе». В среду он предстал перед судом в Портленде, штат Орегон. Начало рассмотрения дела жюри присяжных запланировано на 4 октября.

Как говорится в заявлении, Вашингтон обвиняет россиянина в том, что он, предположительно, участвовал в схеме по отмыванию денег в интересах группировки киберпреступников, именующей себя Ryuk. Обвинители отмечают, что россиянин в июле 2019 года отмыл около 400 тысяч долларов, полученных в результате кибератак с вирусами-вымогателями. В случае признания Дубникова виновным ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.

В начале августа гражданин России Александр Винник впервые после экстрадиции из Греции предстал перед американским судом.