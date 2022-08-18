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Россияне стали ездить в Белоруссию за одеждой брендов, ушедших из РФ

Егор Провоторов
Общество
Россияне стали ездить в Белоруссию за одеждой брендов, ушедших из РФ
Фото: depositphotos

Нынешним летом отмечается лавинообразный рост спроса на туристические поездки в Белоруссию. С начала июня россияне приобрели в три раза больше авиабилетов в эту страну, чем в аналогичный период 2021 года, рассказали журналистам в туристическом сервисе «Туту.ру». Почти в полтора раза выросло также и число проданных билетов на поезда.

Средняя стоимость авиаперелета в Минск за год упала с 21,8 до 13,2 тысячи рублей, а билеты на поезда подешевели до 2,7 тысячи рублей, рассказали «Известиям» в сервисе.

Одной из главных причин ажиотажа вокруг поездок в Минск стала возможность приобрести товары брендов, покинувших Россию, причем по сниженным ценам. Так, одежда холдинга Inditex, в который входят Zara, Bershka, Pull and Bear и Massimo Dutti, продается в республике в среднем на 20-30 процентов дешевле, нежели до закрытия магазинов на территории России.

Датская торговая сеть H&M рассчитывает возобновить работу на территории Белоруссии в августе. Информация об этом появилась в конце июля на странице бренда в социальной сети «ВКонтакте».

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