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Компания H&M откроет свои магазины в Минске и Гродно в августе

Егор Провоторов
Общество
Компания H&M откроет свои магазины в Минске и Гродно в августе
Фото: Unsplash

Датская торговая сеть H&M рассчитывает возобновить работу на территории Белоруссии в августе. Информация об этом появилась в четверг, 28 июля, на странице компании в популярной социальной сети «ВКонтакте».

Магазины этой сети прекратили свою работу в городах Гродно и Минск с 3 марта нынешнего года. Тогда же они закрыли свои магазины в российских населенных пунктах, пишет газета «Известия».

Об окончательном уходе из России компания H&M объявила 18 июля. В конце июня стало известно, что временное закрытие офлайн-точек продаж на территории России, Белоруссии и Украины стоило датской корпорации во втором квартале 2022 года 1,2 миллиарда рублей.

Накануне в Минпромторге РФ сообщили, что розничная сеть по торговле одеждой H&M намерена продать свой бизнес в России. Известно, что покупателем может быть российская или зарубежная компания.

Сообщалось, что компания H&M не будет проводить распродажу товаров в России. До этого говорили, что сеть начнет открывать свои магазины для проведения распродажи с 1 августа и они будут работать в течение ограниченного периода времени.

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