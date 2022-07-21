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В H&M заявили, что не будут проводить распродажу товаров в России

Георгий Соланович
Общество
В H&M заявили, что не будут проводить распродажу товаров в России
Фото: Unsplash

Розничная сеть по торговле одеждой H&M не будет проводить распродажу товаров в России. Об этом сообщили в шведской компании в четверг, 21 июля.

— Мы планируем открывать наши магазины поэтапно в течение августа. Магазины будут работать в штатном режиме, товары будут продаваться по полной цене, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что объявившая об уходе из России сеть H&M начнет открывать свои магазины для проведения распродажи с 1 августа. Магазины будут открыты в течение ограниченного периода времени.

О своем уходе с российского рынка торговая сеть объявила 18 июля. Генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон добавила, что решение принято в связи с текущими условиями в мире. По ее словам, из-за них продолжать деятельность в России будет затруднительно.

Недавно президент России Владимир Путин заявил, что уход с российского рынка ряда иностранных компаний оказался настоящим благом для экономики страны. По словам Путина, Россия теперь будет поддерживать здоровую внутреннюю конкуренцию, которая обеспечит цены и качество товаров должного уровня.

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