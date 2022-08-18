Колумнист The Telegraph рассказал, когда Запад потеряет интерес к теме Украины

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Западные государства спустя три месяца могут потерять интерес к поддержке Киева по причине собственных проблем в экономике. Таким мнением в среду, 17 августа, поделился колумнист Ричард Кемп в материале для The Telegraph.

По словам обозревателя, в настоящее время страны Запада сосредоточены на решении проблем, вызванных сокращением потребления газа и ростом цен больше, нежели на решении проблем с оружием для украинской армии.

Кемп подчеркнул, что европейские государства вынуждены пересматривать свою приверженность и к жестким ограничительным мерам против России, которые, как выяснилось, не принесли ожидаемого результата Евросоюзу, пишет газета «Известия».

Как считает специалист, если зимой в европейской прессе предстанет «морозный пейзаж без особых боев», то внимание журналистов быстро переключится внутрь стран, где все не так гладко.

Накануне стало известно, что шесть крупнейших европейских государств не дали новых двусторонних военных обещаний Украине в июле. Это может говорить о том, что военная помощь Киеву может ослабнуть как раз тогда, когда власти Украины анонсировали «решающее контрнаступление».