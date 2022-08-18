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«Токсическая нагрузка»: диетолог Гинзбург объяснил, кому опасно есть грибы

Иссалина Аюпова

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Общество
Кому опасно есть грибы
Фото: Pixabay

Любые грибы, в том числе и лисички, могут оказать негативное влияние на организм человека. О том, кому противопоказано их есть и какие симптомы свидетельствуют об отравлении грибами, — в материале «Вечерней Москвы».

Как рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург, употребление грибов может вызвать несварение и аллергию, так как они содержат раздражающие вещества, аллергены и токсины, которые «впитывают» из окружающей среды.

— С возрастом гриба его отрицательные качества усиливаются. И если человек собирает грибы в неблагополучных местах (на обочине, вблизи разработок нефти или руд и тяжелых металлов), они могут содержать высокую концентрацию негативных веществ, — отметил специалист.

Также он подчеркнул, что лисички — еда не для лечения и оздоровления. Существуют люди, которым противопоказано их есть, среди них:

  • люди с повышенной чувствительностью к усваиванию пищи;
  • беременные;
  • дети до трех лет.

Как отметил Гинзбург, у детей до трех лет не сформирована система пищеварения, что создает ограничения к употреблению грибов.

— Желательно исключить их из детского рациона. Если кормить ребенка грибами, то стоит совмещать их с другой пищей (крупы, хлеб, овощи), чтобы снизить токсическую нагрузку, — добавил собеседник «ВМ».

Также, по мнению диетолога, беременность является одной из причин, когда стоит исключить грибы из рациона питания по той же причине — для снижения токсического влияния продукта на организм.

Кроме того, Гинзбург перечислил общие симптомы при отравлении грибами, среди них:

  • слабость;
  • вялость;
  • головокружение;
  • головная боль.

А врач — эндокринолог-диетолог Антон Поляков рассказал «ВМ», какие грибы могут способствовать профилактике рака.

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