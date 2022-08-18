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Москвичам рассказали о редких растениях в садах «Цветочного джема»

Евгений Белоусов
Город
Москвичам рассказали о редких растениях в садах «Цветочного джема»
Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий Московские сезоны
Россия, Москва, улица Новый Арбат Карта всех событий

Необычные сады создали в столице в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Ландшафтные дизайнеры представили висячие и водные сады, цветочные арки и тропические «острова». Всего открыто 27 садов на центральных площадках Москвы, а также около главных входов в Парк Горького и ВДНХ.

Уточняется, что в сады вплетены взрослые экземпляры олив — символов греческого изобилия, большие вашингтонии — многолетние пальмы, бамбук — одна из самых быстрорастущих трав на Земле, непентесы — травы забвения из древнегреческих мифов, эхмеи — тропические многолетники, асплениум — вечнозеленый папоротник, кокосовые пальмы и орхидеи.

Фото: Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
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Фото: Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
Фото: Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
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Фото: Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
Фото: Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
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Фото: Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Еще одна особенность фестиваля — большое количество и разнообразие взрослых крупномерных деревьев. Так, клены самых разных видов можно встретить на ступенях Российской государственной библиотеки и на площадке на Никольской улице.

Редкие красные и серебристые клены получили символическое обрамление розами и другими яркими цветами. При этом на Новом Арбате раскинулся сад в честь авангардистов.

«Грани Лентулова» украсили тропические растения, над которыми возвышаются черешчатые дубы, шершавые вязы и крупномеры лоха серебристого. А на площадке у здания ТАСС расположилась мелкоплодная краснолистная яблоня.

Она служит не только источником вкусных, ароматных и полезных плодов, но и одновременно является великолепным декоративным растением. Всего для фестиваля «Цветочный джем» в Москву привезли и высадили более 100 тысяч растений, из них 60 тысяч — однолетних, более 30 тысяч многолетних растений и злаков, а также 200 деревьев.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в Музее-заповеднике «Царицыно» с 19 по 28 августа пройдет фестиваль исторических садов. Миниатюры парков, созданные ландшафтными дизайнерами и архитекторами, появятся вблизи оранжерей.

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