Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергунина рассказала, какие идеи москвичей по развитию ВДНХ планируется реализовать

Евгений Белоусов
Город
Сергунина рассказала, какие идеи москвичей по развитию ВДНХ планируется реализовать
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

На платформе «Город идей» завершился проект, посвященный ВДНХ, в нем приняли участие свыше 18 тысяч человек. Об этом в четверг, 18 августа, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— За последние годы выставка преобразилась. Это не только одно из самых больших выставочных пространств, но и территория для отдыха всей семьей. Мы получили больше 1,6 тысячи идей, касающихся ее дальнейшего развития, — заявила она.

По словам Сергуниной, среди проектов, которые планируется реализовать, — прогулочный маршрут по местам съемок известных фильмов, мобильное приложение, где будет представлена вся информация о ВДНХ, а также онлайн-альбом с фотографиями и историями посетителей.

Фото: Пресс-служба ВДНХ
1/2
Фото: Пресс-служба ВДНХ
Фото: Пресс-служба ВДНХ
2/2
Фото: Пресс-служба ВДНХ

Предложения принимали по трем направлениям. Самым популярным на этапе «Предлагай» оказалась тема «ВДНХ развлекательная», в которую жители внесли 679 идей.

Кроме того, в категории «ВДНХ сервисная» участники оставили 539 инициатив, а тема «ВДНХ спортивная» собрала 399 различных мнений. Москвичи предлагали привлекать волонтеров для озеленения, проводить экскурсии по фонтанам, а также организовать зоны свежести с распылением воды.

Развитие ВДНХ — это уже 40-й проект на платформе «Город идей», он стал одним из самых популярных. Платформа, как уточняется, начала работу в 2014 году.

С ее помощью москвичи делятся предложениями о том, как сделать жизнь в столице комфортнее в самых разных сферах: цифровизации, культуре, предпринимательстве, здравоохранении, образовании и транспорте.

До этого Сергунина рассказала, что более 200 тысяч москвичей посетили мероприятия в честь 83-летия ВДНХ, проходившие 6 и 7 августа. Так, пройдя сквозь арку главного входа, посетители попадали на интерактивные площадки, каждая из которых символизировала определенный период в истории ВДНХ с 1930-х до 2010-х годов.

Опросы Наталья Сергунина ВДНХ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Поможет ли Россия берегу турецкому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что я сегодня могу?

Никита Миронов
Никита Миронов

Пустая трата времени

Регина Захарова
Регина Захарова

Три десятилетия развития

Михаил Конаровский
Михаил Конаровский

Обстановка стабилизировалась

Николай Макаров
Николай Макаров

Ответы на загадки истории

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Все мнения
О проекте