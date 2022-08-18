Сергунина рассказала, какие идеи москвичей по развитию ВДНХ планируется реализовать

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

На платформе «Город идей» завершился проект, посвященный ВДНХ, в нем приняли участие свыше 18 тысяч человек. Об этом в четверг, 18 августа, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— За последние годы выставка преобразилась. Это не только одно из самых больших выставочных пространств, но и территория для отдыха всей семьей. Мы получили больше 1,6 тысячи идей, касающихся ее дальнейшего развития, — заявила она.

По словам Сергуниной, среди проектов, которые планируется реализовать, — прогулочный маршрут по местам съемок известных фильмов, мобильное приложение, где будет представлена вся информация о ВДНХ, а также онлайн-альбом с фотографиями и историями посетителей.

1/2 Фото: Пресс-служба ВДНХ 2/2 Фото: Пресс-служба ВДНХ

Предложения принимали по трем направлениям. Самым популярным на этапе «Предлагай» оказалась тема «ВДНХ развлекательная», в которую жители внесли 679 идей.

Кроме того, в категории «ВДНХ сервисная» участники оставили 539 инициатив, а тема «ВДНХ спортивная» собрала 399 различных мнений. Москвичи предлагали привлекать волонтеров для озеленения, проводить экскурсии по фонтанам, а также организовать зоны свежести с распылением воды.

Развитие ВДНХ — это уже 40-й проект на платформе «Город идей», он стал одним из самых популярных. Платформа, как уточняется, начала работу в 2014 году.

С ее помощью москвичи делятся предложениями о том, как сделать жизнь в столице комфортнее в самых разных сферах: цифровизации, культуре, предпринимательстве, здравоохранении, образовании и транспорте.

До этого Сергунина рассказала, что более 200 тысяч москвичей посетили мероприятия в честь 83-летия ВДНХ, проходившие 6 и 7 августа. Так, пройдя сквозь арку главного входа, посетители попадали на интерактивные площадки, каждая из которых символизировала определенный период в истории ВДНХ с 1930-х до 2010-х годов.