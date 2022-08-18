На окраине Битцевского леса появится рекреационный центр «Птичий дом»

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Локальный рекреационный центр «Птичий дом» появится на окраине Битцевского леса. Его можно будет найти со стороны метро «Аннино».

В состав центра войдут территория природного парка и участок, на котором ранее располагались гаражи.

Специалисты организуют здесь пространство для отдыха. Центр войдет в состав буферной зоны с разнообразной инфраструктурой.

По словам заместителя руководителя столичного Департамента капитального ремонта Сергея Мельникова, на этом участке леса уже приступили к замене покрытий дорожек. Вдоль маршрутов в специальных карманах также появятся лавочки и урны. Кроме того, на территории планируется обновление детской площадки — теперь она будет выполнена в экостиле.

С территории, на которой ранее располагались гаражи, организуют удобные заходы в лес. Также там уже проложили кабельную канализацию и устроили закладные детали для осветительных приборов, передали на официальном сайте мэра столицы.

До этого стало известно, что ландшафтный парк, имитирующий природную структуру скандинавского фьорда, появится на Симоновской набережной в 2024 году. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в среду, 17 августа. По его словам, на площади более шести тысяч квадратных метров создадут восемь флористических «островов», которые сформируют структуру многовекового фьорда.