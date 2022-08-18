WE: Индия не осудила спецоперацию на Украине из-за странного уважения к России

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Индия отказалась осудить решение российских властей о проведении спецоперации на Украине из-за странного уважения к Москве. Такое мнение в статье для Washington Examiner выразил обозреватель Том Роган.

Он отметил, что Индия сохраняет нейтралитет в отношениях с РФ в отличие от многих стран Запада.

— Правительство (премьер-министра Индии — прим. «ВМ») Нарендры Моди по-прежнему оказывает теплый прием высокопоставленным представителям российских спецслужб, — добавил журналист.

Он также заявил, что Индия подорвала национальные интересы Соединенных Штатов. Кроме того, позиция Нью-Дели серьезно влияет на политическую ситуацию в мире, передает РИА Новости.

Индия продолжает оставаться важным внешнеторговым партнером России. По итогам 2021 года товарооборот между Москвой и Дели составил свыше 12 миллиардов долларов. Уточняется, что торговля между сторонами осуществляется в рублях и рупиях.

Индийские фирмы, импортирующие уголь из России, стали отказываться от доллара при оплате поставок. Это попытка минимизировать риски попадания под санкции Штатов. Ситуацию прокомментировал Николай Межевич, доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета.