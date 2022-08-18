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Глава МИД ЛНР: Статус республики определится на референдуме о вхождении в РФ

Полина Долганова
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Глава МИД ЛНР: Статус республики определится на референдуме о вхождении в РФ
Фото: Пресс-служба Совфеда

Статус Луганской народной республики планируют определить в рамках референдума о вхождении ЛНР в состав России. Об этом в четверг, 18 августа, сообщил министр иностранных дел республики Владислав Дейнего.

— Прежде всего этот статус будет определять с нашей стороны сам референдум, — заявил глава ведомства.

Он добавил, что на решение жителей республики должна будет отреагировать Россия. По словам министра, ЛНР не могут нести ответственность за вопросы, которые относятся к компетенции органов власти РФ, передает ТАСС.

До этого Мелитопольский государственный университет имени Антона Макаренко стал первым университетом на освобожденных территориях, который получил аккредитацию России с правом на выдачу дипломов РФ. Об этом в среду, 17 августа, сообщил ректор вуза Андрей Чуйков. По словам ректора, в настоящее время на территории освобожденной Запорожской области объединили четыре вуза в Мелитопольский государственный университет.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий 8 августа подписал распоряжение о проведении референдума в регионе о вхождении в состав РФ.

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