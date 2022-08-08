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Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума

Полина Долганова

Сюжет: 

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Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума
Фото: pixabay.com

Глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении в регионе референдума о вхождении в состав Российской Федерации. Об этом стало известно в понедельник, 8 августа.

Документ был подписан в рамках форума общественного движения «Мы вместе с Россией», который проходит в Мелитополе.

На мероприятии присутствовало свыше 700 делегатов. Все они единогласно подняли руку в знак одобрения решения о подписании документа, передает РИА Новости.

8 августа член главсовета администрации области Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области сохраняются планы по проведению в сентябре референдумов по вхождению в состав Российской Федерации.

Недавно сообщалось, что руководство Херсонской области определит дату проведения референдума о вхождении региона в состав России в течение месяца. Об этом в четверг, 4 августа, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов. Он добавил, что на данный момент руководство региона проводит консультации с общественностью региона.

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