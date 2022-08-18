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Ефимов сообщил о росте производства оборудования для кондиционирования и фильтрации воздуха

Евгений Белоусов
Город
Ефимов сообщил о росте производства оборудования для кондиционирования и фильтрации воздуха
Фото: Пресс-служба

В первом полугодии в столице на 20 процентов увеличили выпуск оборудования и установок для фильтрования и очистки воздуха по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом в четверг, 18 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Растущий спрос на продукцию столичного производства объясняется не только высоким качеством этих изделий. Все больше компаний адаптируется под текущие условия и переходит к использованию оборудования и комплектующих локальных поставщиков, — заявил он.

Так, по словам заммэра, в январе–июне в Москве на 19,4 процента выросло производство установок для фильтрации воздуха. Всего предприятия машиностроительной отрасли выпустили за этот период на 66,1 процента больше продукции, чем годом ранее.

Кроме того, уточняется, что в городе работают 249 компаний этой сферы, а 47 из них — средние и крупные. Как добавил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, отрасль в Москве представлена производителями лифтов и прочей подъемно-транспортной техники, гидравлического и пневматического, а также холодильного и вентиляционного оборудования.

Например, с начала 2022-го производство установок для кондиционирования воздуха выросло в 4,3 раза, заметил он. В столице работает один из крупнейших производителей воздуховодов и систем вентиляции «Фабрика Вентиляции ГалВент».

Его гендиректор Кирилл Прахов подчеркнул, что с начала года предприятие освоило выпуск четырех новых изделий по программе импортозамещения. Также в разработке находится еще одна серия.

8 августа Ефимов сообщил, что более 40 тысяч столичных предпринимателей воспользовались сервисом по автоматическому подбору антикризисных мер поддержки бизнеса за четыре месяца существования услуги.

Производство Владимир Ефимов Владислав Овчинский Москва
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