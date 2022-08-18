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Собянин рассказал о благоустройстве северо-востока Мосвкы

Лейла Алиева
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Собянин рассказал о благоустройстве северо-востока Мосвкы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Отрадное Карта всех событий

В столичных районах Отрадное, Северное и Южное Медведково реализуется целый ряд программ и проектов. Об этом в четверг, 18 августа, сообщил мэра Москвы Сергей Собянин.

Так, Южное Медведково стало одним из первых районов столицы, в который пришла реновация жилого фонда. В настоящее время здесь идет заселение шести новостроек. Всего предстоит расселить 18 домов, где живет четыре тысячи человек.

— В ближайшие годы Отрадное станет одним из центров реновации промышленных территорий. Здесь планируется реорганизовать бывшую промзону «Алтуфьевское шоссе». Проект большой, разбит на несколько участков. По одному из них уже заключен договор о комплексном развитии, — отметил мэр.

Также специалисты работают над созданием Парка Яуза, зеленый рекреационный маршрут которого протянется от МКАД до Ростокинского акведука с выходами в Лосиный остров, Главный ботанический сад, Сокольники и на ВДНХ.

Кроме того, после комплексной реконструкции открылся филиал № 1 детской городской поликлиники № 110, расположенной на улице Хачатуряна, дом 3. Также специалисты реконструируют городскую поликлинику № 107 и ее филиал № 4, а завершить работы планируется в 2023 году, уточнил Собянин в своем блоге.

До этого Сергей Собянин рассказал о преображении Левобережного района столицы по программе «Мой район». Так, по его словам, в программу реновации района входит 12 жилых домов, которые подлежат расселению в 2025–2028 годах.

Район Южное Медведково Район Северное Медведково Район Отрадное
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