Приложения авиакомпании Utair 19 августа приостановят работу из-за блокировки

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Мобильные приложения авиакомпании Utair 19 августа прекратят работу из-за блокировки со стороны сервисов AppStore и Google Play. Об этом стало известно в четверг, 18 августа.

— 19 августа приложения Utair приостановят свою работу из-за блокировки со стороны App Store и Google Play. Совсем скоро мы расскажем о новых возможностях покупки билетов с мобильных устройств, — говорится в сообщении на сайте компании.

В начале июля генеральный директор WhatsApp Уилл Кэткарт опубликовал в своем микроблоге сообщение для пользователей с предупреждением о фейковых версиях мессенджера для Android. О том, как идентифицировать клон и не скачать зловредное программное обеспечение, рассказал старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.

Недавно правительство России внесло в Госдуму законопроект о создании отечественного магазина мобильных приложений. Соответствующий документ появился в среду, 22 июня, в электронной базе нижней палаты парламента.