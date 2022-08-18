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Телефон стоимостью в почти сто тысяч рублей украл мужчина в метро. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
Телефон стоимостью в почти сто тысяч рублей украл мужчина в метро. Видео
Фото: depositphotos
Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Савёловская Карта всех событий

В столичном метро 31-летний мужчина выхватил у 28-летней пассажирки в переходе на станцию метро «Савеловская». Об этом Вечерней Москве сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь в четверг, 18 августа.

По ее словам, злоумышленник почти скрылся с места преступления с похищенным, но неравнодушные граждане ему помешали. Смартфон вернули девушке.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Чуть позже злоумышленник смог вырваться и скрыться, а потерпевшая обратилась в полицию. В результате розыскных мероприятий грабителя удалось задержать.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». На данный момент он заключен под стражу.

Другой случай грабежа случился во Владивостоке 16 августа. Студент ограбил пункт выдачи товаров интернет-магазина.

грабеж Метро Уголовные дела Задержания Савеловский район
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