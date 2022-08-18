Телефон стоимостью в почти сто тысяч рублей украл мужчина в метро. Видео
В столичном метро 31-летний мужчина выхватил у 28-летней пассажирки в переходе на станцию метро «Савеловская». Об этом Вечерней Москве сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь в четверг, 18 августа.
По ее словам, злоумышленник почти скрылся с места преступления с похищенным, но неравнодушные граждане ему помешали. Смартфон вернули девушке.
Чуть позже злоумышленник смог вырваться и скрыться, а потерпевшая обратилась в полицию. В результате розыскных мероприятий грабителя удалось задержать.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». На данный момент он заключен под стражу.
Другой случай грабежа случился во Владивостоке 16 августа. Студент ограбил пункт выдачи товаров интернет-магазина.