В Подмосковье проверили состояние пешеходных зон возле школ

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Перед началом нового учебного года инспекторы Главного управления содержания территорий Московской области приступили к проверкам безопасности пешеходных переходов, расположенных около образовательных учреждений.

Инспекторы осмотрели переходы на предмет наличия сухостойных и аварийных деревьев и кустов, загораживающих выход на проезжую часть у пешеходных переходов возле учебных заведений. С помощью мобильной системы сотрудники ведомства проверили 810 объектов и выявили 66 нарушений, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

— В этом году выдалось достаточно жаркое лето и к осени в некоторых местах образовался сухостой. Он портит визуальную составляющую территорий и мешает проходу. Все нарушения доведены до обслуживающих организаций с указанием убрать все угрожающие пешеходам части растений в ближайшее время, — отметила руководитель ГУСТ региона в ранге министра Светлана Аипова.

Ранее сообщалось, что Управление Роспотребнадзора по Московской области проводит работу по контролю за подготовкой общеобразовательных организаций региона к новому учебному году. На объектах выполнены работы по улучшению систем водоснабжения, по ремонту систем отопления и замене освещения, передает РИАМО.

Московские школы и другие образовательные учреждения проверят на готовность к началу учебного года. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщила пресс-служба московского департамента образования и науки.