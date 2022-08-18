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Риелтор рассказала, стоит ли сейчас покупать жилье в Подмосковье

Ирина Игнатенко
Общество
Риелтор рассказала, стоит ли сейчас покупать жилье в Подмосковье
Фото: depositphotos

Вице-президент гильдии риелторов Московской области, член национального совета Российской гильдии риелторов Ольга Власова рассказала, что сейчас неплохой период для приобретения недвижимости в Подмосковье из-за пониженной процентной ставки и наличия большого выбора объектов.

— Сейчас неплохой период для того, чтобы покупать недвижимость в Московской области: появляются какие-то объекты, новостроек много, есть из чего выбрать, — отметила Власова в комментарии «Радио 1».

Она добавила, что в Московской области наблюдается увеличение числа сделок по недвижимости, а общая ситуация на рынке улучшается.

Общая стоимость ремонта жилплощади в стране выросла почти на треть. При этом материалы для отделки подорожали за год на 10–15 процентов, мебель — на 15–80 процентов, а некоторые сметные работы — двукратно. О том, как обстоит ситуация на рынке стройматериалов и стоит ли сейчас браться за преображение дома, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал эксперт по домашнему ремонту Алексей Мусиенко.

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