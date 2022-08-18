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Загрутдинов: Жилой дом по реновации введут в эксплуатацию в районе Академический

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Загрутдинов: Жилой дом по реновации введут в эксплуатацию в районе Академический
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, Академический район Карта всех событий

В столичном районе Академический введут в эксплуатацию жилой дом, построенный по программе реновации. Об этом в четверг, 18 августа, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— В районе Академический по адресу улица Кедрова, владение 16, в 2024 году введут жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время ведутся работы по разработке котлована и устройству монолитных конструкции подземной части, — рассказал он.

В жилом доме с переменной этажностью предусмотрена 581 квартира: 169 однокомнатных, 306 двухкомнатных и 106 трехкомнатных. При этом три квартиры оборудуют для маломобильных жильцов. В них будет увеличена ширина коридоров и установлена специальная сантехника.

Загрутдинов: Жилой дом по реновации введут в эксплуатацию в районе Академический Фото: Пресс-служба Департамента строительства города Москвы

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первых этажах предусмотрены в один уровень с поверхностью земли, чтобы мамы с колясками и маломобильные люди могли самостоятельно попасть в подъезд.

Кроме того, специалисты озеленят и благоустроят территорию вокруг новостройки, а также построят четыре детские площадки, две зоны для занятий спортом и площадку для отдыха взрослых.

До этого сообщалось, что шесть домов по программе реновации жилья в настоящее время строят или проектируют в районе Косино-Ухтомский.

Жилье Рафик Загрутдинов Академический район
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