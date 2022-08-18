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Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» пройдет в «Коломенском»

Лейла Алиева
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Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» пройдет в «Коломенском»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, музей-заповедник Коломенское Карта всех событий

XI Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» состоится 27 августа в музее-заповеднике «Коломенское». Об этом в четверг, 18 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что на мероприятия съедутся не менее двух тысяч участников из разных регионов, а главной темой станет Год культурного наследия народов России, а также 875-летие Москвы.

— В этом году в фестивале примут участие 49 регионов России, среди которых республики Адыгея, Марий Эл, Удмуртия, Коми и Чувашия. Рад сообщить, что на «Русское поле» приедут и творческие делегации из Турции, Узбекистана, Луганской народной республики и Белоруссии, — рассказал руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

Уточняется, что в этом году снова откроется площадка «Модный двор», где пройдут показы уникальных коллекций национальных костюмов 22 российских дизайнеров. Кроме того, посетителей пригласят на самую вкусную площадку «Национальная кухня», а на «Сытном дворе» москвичи смогут отдохнуть и вкусно подкрепиться, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В Музее Победы 20 августа пройдет семейный фестиваль «День фронтовой собаки». Мероприятие посвящено подвигам служебных собак в годы Великой Отечественной войны. Гости праздника увидят современных четвероногих героев России: свои умения продемонстрируют питомцы Росгвардии и МВД.

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