В СЗАО количество нарушений в сфере землепользования снизилось на 33 процента

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Количество нарушений земельного законодательства в СЗАО столицы сократилось в полтора раза благодаря профилактической работе Госинспекции по недвижимости.

С начала текущего года специалисты ведомства обследовали в округе 36,1 миллиона «квадратов» территорий. В результате удалось выявить 376 нарушений, 143 из которых были земельные и 233 — при использовании нежилых помещений города.

По словам главы Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва, число нарушений снизилось на 33 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

— Консультации и вебинары способствуют повышению уровня правовой грамотности пользователей имуществом и формируют одинаковое понимание обязательных требований законодательства. До конца 2022 года мы проведем более 50 профилактических мероприятий, — добавил Бобров.

Кроме того, с начала года в СЗАО выявили 128 незаконных построек. 39 объектов самовольного строительства были снесены.

До этого Госинспекция по недвижимости пресекла на первом этапе незаконную реконструкцию здания в Преображенском районе столицы. Об этом в среду, 17 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.