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Маргарита Грачева рассказала, как решилась на новые отношения после трагедии

Лейла Алиева
Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Маргарита Грачева рассказала, как решилась на новые отношения после трагедии
Фото: vk/mama_transformer

Маргарита Грачева, которая пострадала от жестоких действий собственного мужа в конце 2017 года, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о своих новых отношениях и о том, как она решилась на них после такого тяжелого опыта.

В 2019 году Грачева тайно вышла замуж за своего возлюбленного. О состоявшейся свадьбе она сообщила ровно через год после торжественного события. Ее избранником, по данным СМИ, стал музыкант, кандидат в мастера спорта по шахматам и строитель. Пара воспитывает двух сыновей Маргариты от первого брака и одного общего, которого девушка родила в 2021 году.

Грачева поделилась, что с ее нынешним возлюбленным они сначала были просто знакомыми.

— Все получилось не специально. Я не ставила себе цели на новые отношения. Мы общались с мужем как знакомые. Он помогал, когда я приезжала в Питер на реабилитацию, — вспоминает она.

По словам Грачевой, знакомство переросло в дружбу, потом в отношения на расстоянии, а затем пара решила пожениться.

— Отмечу, что строить новые отношения довольно сложно после любого негативного опыта в прошлом, — призналась девушка.

Также Грачева в большом интервью рассказала «ВМ» как она живет после страшной трагедии, какую помощь оказывает жертвам домашнего насилия и почему современной России нужен соответствующий закон.

Трагедия случилась в подмосковном Серпухове 11 декабря 2017 года. В приступе ревности Дмитрий Грачев вывез супругу в лес, где отрубил ей кисти обеих рук. После этого мужчина доставил искалеченную женщину в больницу, а сам сдался полиции. К моменту преступления Грачевы состояли в браке уже пять лет. Врачи смогли сохранить Грачевой одну руку, но на вторую пришлось установить протез. В сентябре 2018 года мужа Грачевой лишили родительских прав, а 15 ноября того же года приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

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