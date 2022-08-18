Россиян предупредили о магнитной буре ранним утром 19 августа

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Магнитная буря ожидается на Земле в пятницу, 19 августа. Об этом свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.

Предполагается, что природное явление будет относиться к категории G1. Буря, которая будет наблюдаться в районе шести часов утра, характеризуется как слабая.

При этом магнитосфера останется возбужденной до 12:00, передает агентство городских новостей «Москва».

Магнитная буря может влиять на психику человека, но далеко не каждый это чувствует. Об этом «Вечерней Москве» рассказала нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова.

По ее словам, наиболее чувствительны к колебаниям магнитного поля люди с уязвимой нервной системой и различными психическими заболеваниями. В этот период у них может произойти обострение, им может потребоваться медикаментозное лечение с увеличенной дозировкой прописанного препарата. Однако в период магнитных бурь, как отмечает специалист, испытывать различного рода недомогания могут и совершенно здоровые люди.