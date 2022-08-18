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ТАСС: В ЕС 31 августа обсудят возможность сокращения выдачи шенгенских виз россиянам

Полина Долганова
В мире
ТАСС: В ЕС 31 августа обсудят возможность сокращения выдачи шенгенских виз россиянам
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Министры иностранных дел Евросоюза в ходе неформальной встречи в Праге 31 августа обсудят возможность внесения изменений в шенгенский визовый кодекс с целью сокращения выдачи виз гражданам России. Об этом сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

По его словам, на встрече могут поднять вопрос об изменении визового кодекса, который не допускает полного прекращения выдачи виз по признаку национальности.

— На первом этапе будет рассматриваться создание добровольной системы кратного сокращения выдачи туристических виз российским гражданам, — цитирует источника ТАСС.

В четверг, 18 августа, вступило в силу ограничение на выдачу виз и въезд в Эстонию россиянам с выданной в стране шенгенской визой, которое ранее утвердило правительство прибалтийского государства. Так, граждане РФ, получившие от Эстонии шенгенскую визу с целью туризма, спорта, бизнеса или культуры, теперь не смогут въехать на территорию страны через пограничные пункты Лухамаа, Нарва или Койдула.

Политолог Наталья Елисеева рассказала «Вечерней Москве», в чем смысл этого решения.

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