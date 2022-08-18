Вступило в силу ограничение на выдачу виз и въезд в страну для россиян в Эстонии

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В четверг, 18 августа, вступило в силу ограничение на выдачу виз и въезд в Эстонию россиянам с выданной в стране шенгенской визой, которое ранее утвердило правительство прибалтийского государства.

Так, граждане РФ, получившие от Эстонии шенгенскую визу с целью туризма, спорта, бизнеса или культуры, теперь не смогут въехать на территорию страны через пограничные пункты Лухамаа, Нарва или Койдула.

Рассчитывать на эстонскую визу могут лишь россияне, которые приезжают в страну к близкому родственнику - гражданину Эстонии, или имеющие долгосрочный вид на жительство. Также визы продолжат выдаваться работающим в республике российским дипломатам и членам их семей, работникам международной торговли и пассажирских перевозок, россиянам, которые могут передвигаться на основании права Евросоюза, и тем лицам, кому эстонская сторона сочтет возможным выдать визу по гуманным соображениям.

Въехать в Эстонию могут также граждане РФ, имеющие шенгенскую визу, выданную другой страной, пишут «Известия».

Накануне глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что власти Эстонии считают, что на законных основаниях могут не впускать в страну граждан России с визами других стран — членов безвизового шенгенского пространства.

12 августа депутат Европарламента Яна Тоом заявила, что решение Эстонии запретить въезд в страну россиянам с шенгенскими визами, выданными республикой, выглядит бессмысленно.

Политолог Наталья Елисеева также рассказала «Вечерней Москве», в чем смысл этого решения. По ее словам, запрет на выдачу шенгенских виз некоторыми странами Европейского союза — это следующий шаг, чтобы показать России свое пренебрежительное отношение. Ему предшествовала культура отмены, которая началась весной.