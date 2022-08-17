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В Эстонии заявили о праве блокировать въезд россиян с визами третьих стран

Евгений Белоусов
В мире
В Эстонии заявили о праве блокировать въезд россиян с визами третьих стран
Фото: Pixabay

Власти Эстонии считают, что на законных основаниях могут не впускать в страну граждан России с визами других стран — членов безвизового шенгенского пространства. Об этом в среду, 17 августа, сообщил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.

— Безусловно, нашим главным желанием является достижение общеевропейского соглашения о закрытии въезда граждан России в ЕС. Мы работаем над тем, чтобы найти точки соприкосновения со странами, имеющими сухопутную границу с Россией, — сказал министр.

Он уточнил, что базовый договор ЕС позволяет государствам — членам блокировать въезд гражданам России. Похожие меры были приняты во время пандемии коронавируса, передает слова Рейнслау ТАСС.

12 августа депутат Европарламента Яна Тоом заявила, что решение Эстонии запретить въезд в страну россиянам с шенгенскими визами, выданными республикой, выглядит бессмысленно.

Политолог Наталья Елисеева также рассказала «Вечерней Москве», в чем смысл этого решения. По ее словам, запрет на выдачу шенгенских виз некоторыми странами Европейского союза — это следующий шаг, чтобы показать России свое пренебрежительное отношение. Ему предшествовала культура отмены, которая началась весной.

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