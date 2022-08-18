Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Два жилых корпуса построят в Косино-Ухтомском по программе реновации

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Два жилых корпуса построят в Косино-Ухтомском по программе реновации
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Оренбургская улица, 4 Карта всех событий

Москомэкспертиза согласовала проектную документацию на строительство дома из двух корпусов в рамках реализации программы реновации в Косино-Ухтомском районе столицы. Об этом в четверг, 18 августа, сообщила председатель ведомства Анна Яковлева.

Она уточнила, что новостройку на 77 квартир с подземной автостоянкой возведут по адресу Оренбургская улица, владение 4.

— Количество этажей в корпусах — от шести до семи, оба состоят из одной секции. Первый корпус будет построен с проходной аркой. В нем на первом этаже расположатся нежилые помещения, а также входная группа с тамбуром, вестибюль, лифтовый холл, помещения консьержа и колясочная. Второй корпус будет построен со схожими характеристиками. В каждой квартире в составе данного проекта предусмотрена лоджия, — рассказала Анна Яковлева.

По ее словам, внутренняя отделка помещений будет соответствовать стандартам программы реновации. Квартиры будут сдаваться уже с поклеенными обоями, ламинатом и плиткой, а также установленными сантехникой, осветительными приборами и кухонной плитой. Это сделает переезд участников программы максимально комфортным, отметила председатель ведомства.

На прилегающей к дому территории создадут удобную инфраструктуру и комфортное пространство. Здесь появятся тротуары, парковочные места, а также многофункциональная площадка и шумозащитный экран. Двор озеленят и украсят малыми архитектурными формами, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что жилой дом, построенный по программе реновации, введут в эксплуатацию в Академическом районе столицы.

Строительство Реновация Район Косино-Ухтомский
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Курс доллара растет: пора покупать валюту?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Поможет ли Россия берегу турецкому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что я сегодня могу?

Никита Миронов
Никита Миронов

Пустая трата времени

Регина Захарова
Регина Захарова

Три десятилетия развития

Михаил Конаровский
Михаил Конаровский

Обстановка стабилизировалась

Николай Макаров
Николай Макаров

Ответы на загадки истории

Все мнения
О проекте