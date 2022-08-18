Два жилых корпуса построят в Косино-Ухтомском по программе реновации

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Россия, Москва, Оренбургская улица, 4 Карта всех событий

Москомэкспертиза согласовала проектную документацию на строительство дома из двух корпусов в рамках реализации программы реновации в Косино-Ухтомском районе столицы. Об этом в четверг, 18 августа, сообщила председатель ведомства Анна Яковлева.

Она уточнила, что новостройку на 77 квартир с подземной автостоянкой возведут по адресу Оренбургская улица, владение 4.

— Количество этажей в корпусах — от шести до семи, оба состоят из одной секции. Первый корпус будет построен с проходной аркой. В нем на первом этаже расположатся нежилые помещения, а также входная группа с тамбуром, вестибюль, лифтовый холл, помещения консьержа и колясочная. Второй корпус будет построен со схожими характеристиками. В каждой квартире в составе данного проекта предусмотрена лоджия, — рассказала Анна Яковлева.

По ее словам, внутренняя отделка помещений будет соответствовать стандартам программы реновации. Квартиры будут сдаваться уже с поклеенными обоями, ламинатом и плиткой, а также установленными сантехникой, осветительными приборами и кухонной плитой. Это сделает переезд участников программы максимально комфортным, отметила председатель ведомства.

На прилегающей к дому территории создадут удобную инфраструктуру и комфортное пространство. Здесь появятся тротуары, парковочные места, а также многофункциональная площадка и шумозащитный экран. Двор озеленят и украсят малыми архитектурными формами, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что жилой дом, построенный по программе реновации, введут в эксплуатацию в Академическом районе столицы.