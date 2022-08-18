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Путепровод соединит улицу Малыгина и Малыгинский проезд

Полина Долганова
Город
Путепровод соединит улицу Малыгина и Малыгинский проезд
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Малыгинский проезд Карта всех событий

Через железнодорожные пути Ярославского направления планируется возвести путепровод, который соединит улицу Малыгина и Малыгинский проезд. Об этом в четверг, 18 августа, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, новый объект улучшит связь Ярославского и Лосиноостровского районов.

— Появление новой связи позволит запустить новые маршруты общественного транспорта до станций метро «Медведково» и «Бабушкинская» и в перспективе сократит время в пути, — добавила Княжевская.

Она уточнила, что с путепровода также организуют съезд на Анадырский проезд.

Кроме того, в рамках реализации проекта специалисты реконструируют участки улицы Малыгина и Малыгинского проезда, а также установят новые остановки общественного транспорта.

В столице сейчас идет разработка плана строительства дорог и транспортных сооружений на период до 2032 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 18 августа. Уточняется, что, согласно предварительным оценкам, за этот период специалисты построят около 590 километров улично-дорожной сети, 117 различных транспортных сооружений и 92 внеуличных пешеходных перехода.

Строительство Юлиана Княжевская Москва
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