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Андрей Бочкарев: Еще 600 километров дорог планируется построить за десять лет в Москве

Лейла Алиева
Город
Андрей Бочкарев: Еще 600 километров дорог планируется построить за десять лет в Москве
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В столице сейчас идет разработка плана строительства дорог и транспортных сооружений на период до 2032 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 18 августа.

— Сегодня прорабатывается план транспортного развития города на два пятилетних периода — с 2023 по 2027 и с 2028 по 2032 год, в том числе в части развития новых радиальных и вылетных магистралей. Эта программа учитывает создание поперечных связей для ранее разрозненных территорий, развитие улично-дорожной сети для районов новой застройки, в том числе по программе реновации, а также интеграцию улично-дорожной сети и остановочных пунктов, — рассказал он.

Уточняется, что, согласно предварительным оценкам, за этот период специалисты построят около 590 километров улично-дорожной сети, 117 различных транспортных сооружений и 92 внеуличных пешеходных перехода.

Также стало известно, что до конца 2026 года через железнодорожные пути Московских центральных диаметров планируется построить 12 путепроводов.

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