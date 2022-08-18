Бесплатную воду начали раздавать на восьми станциях московского метро из-за жары

Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

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Бесплатную воду начали раздавать сотрудники столичного метро на восьми станциях подземки из-за жаркой погоды. Об этом в четверг, 18 августа, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Сегодня в Москве жара — с 13:00 раздаем бутылки с водой на станциях метро, — говорится в сообщении.

Уточняется, что бесплатную воду пассажиры могут получить на станциях «Технопарк», «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк», «Пионерская» и «Выхино», сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Кроме того, бесплатную воду пассажиры могут получить на автостанции «Орехово» и в экспресс-автобусах до аэропортов Домодедово и Шереметьево.

В ведомстве уточнили, что список станций будет корректироваться в зависимости от температуры.

Также бесплатная вода будет раздаваться в местах отправления поездов ЦППК на Курском, Казанском, Белорусском, Ярославском, Киевском, Павелецком и Савеловском вокзалах, а также на станциях Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово, Тушинская, Окружная, Площадь трех вокзалов (Каланчевская), Ольгино, Расторгуево, Раменское, Славянский бульвар, Нахабино и Павшино.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк заявила, что в конце недели в Москве и Подмосковье ожидается небольшое снижение температуры до 25 градусов, несмотря на сохранение аномальной жары в Центральной России.