Минобороны сообщило о переводе в Калининградскую область трех самолетов МиГ-31

Фото: Минобороны РФ

В рамках стратегического сдерживания в Калининградскую область направили три самолета МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Об этом в четверг, 18 августа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

— Сегодня, 18 августа 2022 года, в рамках выполнения дополнительных мероприятий стратегического сдерживания осуществлено перебазирование трех самолетов МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» на аэродром Чкаловск Калининградской области, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на аэродроме будет организовано круглосуточное боевое дежурство самолетов, пишет РИА Новости.

До этого стало известно, что новейшие системы противовоздушной обороны С-500 начнут поставлять в Вооруженные силы Российской Федерации. Уточняется, что соответствующее соглашение подписали замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и заместитель гендиректора «Алмаз-Антея» Виталий Нескодоров.

До этого президент АО «Концерн Калашников» Алан Лушников сообщил, что новейший пистолет-пулемет ППК-20 поступит на вооружение армии России в 2022 году. По его словам, новая снайперская винтовка Чукавина, которая скоро поступит на вооружение, заменит снайперскую винтовку Драгунова.