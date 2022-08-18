Страны ЕС продолжат выдавать шенгенские виз россиянам по гумсоображениям

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Входящие в Евросоюз государства, ранее ограничившие выдачу шенгенских виз гражданам России, продолжат выдавать их по гуманитарным соображениям. Об этом в четверг, 18 августа, сообщила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер во время брифинга в Брюсселе.

— Страны ЕС не прекращали визовую деятельность полностью, визы продолжают выдаваться по гуманитарным соображениям, — заявил она.

Хиппер подтвердила, что вопрос относительно новых визовых ограничений в отношении россиян будет рассмотрен на встрече министров иностранных дел Евросоюза, которая пройдет с 30 по 31 августа в Праге. По ее словам, Еврокомиссия планирует скоординировать согласованные действия европейских стран в этом отношении, пишут «Известия».

В четверг, 18 августа, вступило в силу ограничение на выдачу виз и въезд в Эстонию россиянам с выданной в стране шенгенской визой, которое ранее утвердило правительство прибалтийского государства. Так, граждане РФ, получившие от Эстонии шенгенскую визу с целью туризма, спорта, бизнеса или культуры, теперь не смогут въехать на территорию страны через пограничные пункты Лухамаа, Нарва или Койдула.

Политолог Наталья Елисеева рассказала «Вечерней Москве», в чем смысл этого решения.