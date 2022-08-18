Две маршрутки с пассажирами попали в ДТП на Каширском шоссе
Россия, Москва, Каширское шоссе, 65к1 Карта всех событий
Две маршрутки с пассажирами столкнулись на Каширском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции в четверг, 18 августа.
ДТП случилось в районе первого корпуса дома № 65 в 13:30. Автомобиль «Газель» врезался в «Мерседес» на светофоре.
Пострадали две женщины, они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
В ГИБДД заявили, что по факту ДТП ведется административное расследование.
Другая авария случилась 17 августа. В Лефортовском тоннеле столкнулись несколько автомобилей.