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Две маршрутки с пассажирами попали в ДТП на Каширском шоссе

Степан Жирнов
Происшествия
Две маршрутки с пассажирами попали в ДТП на Каширском шоссе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Каширское шоссе, 65к1 Карта всех событий

Две маршрутки с пассажирами столкнулись на Каширском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции в четверг, 18 августа.

ДТП случилось в районе первого корпуса дома № 65 в 13:30. Автомобиль «Газель» врезался в «Мерседес» на светофоре.

Пострадали две женщины, они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В ГИБДД заявили, что по факту ДТП ведется административное расследование.

Другая авария случилась 17 августа. В Лефортовском тоннеле столкнулись несколько автомобилей.

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