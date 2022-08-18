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Эксперт оценил вероятность повторения смога 2010 года в Москве

Георгий Соланович

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Эксперт оценил вероятность повторения смога 2010 года в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Повторения в Москве смога 2010 года из-за лесных пожаров в Рязанской области ожидать не стоит. Об этом сообщил заместитель директора «Мосэкомониторинга» Евгений Никитич в четверг, 18 августа.

— Повторения в регионе смога 2010 года ждать не стоит, так как стоявший тогда над центральным регионом России антициклон был намного продолжительнее, характер пожаров также отличался, — заявил Никитич.

Он также подчеркнул, что с ночи 18 августа автоматические станции контроля загрязнения атмосферы превышения нормативов не зафиксировали, передает РИА Новости.

17 августа в Рослесхозе сообщили, что небольшое задымление в южных и юго-восточных районах столицы связано с пожаром в Рязанской области. В столичном МЧС добавили, что из-за возгораний в соседнем регионе в Москве появился запах гари.

Группировка сил и средств, направленная для локализации ландшафтных пожаров в Рязанскую область из Москвы, увеличена вдвое. Уточняется, что всего в локализации пожаров задействовано пять вертолетов Московского авиацентра: три Ка-32А, крупнейший в мире многоцелевой пожарный вертолет Ми-26Т, способный сбрасывать на очаг возгорания до 15 тонн воды, и вертолет-разведчик ВК 117С-2.

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