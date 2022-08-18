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Два человека пострадали в ДТП на Каширском шоссе

Степан Жирнов
Происшествия
Два человека пострадали в ДТП на Каширском шоссе
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Каширское шоссе, 65к1 Карта всех событий

Два человека пострадали в аварии на Каширском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 18 августа.

Движение на участке дороги затруднено и осуществляется только по трем полосам из четырех.

На месте работают оперативные службы города.

ДТП, о котором идет речь, произошло в районе дома № 65 на Каширском шоссе в 13:30. Столкнулись два маршрутных такси.

ДТП Район Орехово-Борисово Южное Южный административный округ (ЮАО)
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