Два человека пострадали в ДТП на Каширском шоссе

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Россия, Москва, Каширское шоссе, 65к1 Карта всех событий

Два человека пострадали в аварии на Каширском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 18 августа.

Движение на участке дороги затруднено и осуществляется только по трем полосам из четырех.

На месте работают оперативные службы города.

ДТП, о котором идет речь, произошло в районе дома № 65 на Каширском шоссе в 13:30. Столкнулись два маршрутных такси.