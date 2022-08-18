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Фонтанный комплекс на Манежной площади промыли ко Дню города

Александр Афонин
Город
Фонтанный комплекс на Манежной площади промыли ко Дню города
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, Манежная улица Карта всех событий

В преддверии Дня города специалисты промыли фонтанный комплекс, расположенный на Манежной площади. Об этом в четверг, 18 августа, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Промыли фонтанный комплекс на Манежной площади ко Дню города. Городская легенда гласит, что в нем бежит река Неглинка: берет начало из небольшого фонтана «Улитка» и стекает по ступеням, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Уточняется, что в процессе работ специалисты применяли специальный шампунь. Они очистили гранитные поверхности, цветную мозаику и бронзовые фигуры.

Кроме того, они тщательно промыли фонтаны «Четыре времени года», «Завесы» и «Часы Мира», передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось, что специалисты провели работы по очищению фонтанов в саду «Аквариум» на Большой Садовой улице. Уточняется, что на промывку всех фонтанов ушло три часа.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в рамках подготовки ко Дню города специалисты комплекса городского хозяйства приступили к промывке инженерных сооружений. Кроме того, более 1,1 тысячи объектов городской инфраструктуры покрасят.

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