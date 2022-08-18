Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

МИД пообещал ответить на ограничение выдачи виз россиянам в ЕС

Александр Афонин
В мире
МИД пообещал ответить на ограничение выдачи виз россиянам в ЕС
Фото: МИД РФ

Россия не оставит без ответа решение об ограничении выдачи шенгенских виз россиянам со стороны ряда стран ЕС. Об этом заявил заместитель директора департамента печати и информации МИД РФ Иван Нечаев в четверг, 18 августа.

— Еще раз повторю — эти шаги не останутся без должной реакции российской стороны. О них вы скоро узнаете, — сказал он.

Дипломат добавил, что министерство не исключает возможности полноформатного принятия подобных «дискриминационных» решений на уровне ЕС. Данный план может быть осуществлен даже в отсутствие общеевропейского консенсуса, передает слова Нечаева РИА Новости.

До этого сообщалось, что министры иностранных дел Евросоюза в ходе неформальной встречи в Праге 31 августа обсудят возможность внесения изменений в Шенгенский визовый кодекс. Уточняется, что главной целью служит сокращение выдачи виз гражданам России.

18 августа вступило в силу ограничение на выдачу виз и въезд в Эстонию россиянам с выданной в стране шенгенской визой, которое ранее утвердило правительство прибалтийского государства. Так, граждане РФ теперь не смогут въехать на территорию страны через пограничные пункты Лухамаа, Нарва или Койдула.

Евросоюз (ЕС) МИД РФ Визы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Курс доллара растет: пора покупать валюту?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Поможет ли Россия берегу турецкому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что я сегодня могу?

Никита Миронов
Никита Миронов

Пустая трата времени

Регина Захарова
Регина Захарова

Три десятилетия развития

Михаил Конаровский
Михаил Конаровский

Обстановка стабилизировалась

Николай Макаров
Николай Макаров

Ответы на загадки истории

Все мнения
О проекте