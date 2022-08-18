МИД пообещал ответить на ограничение выдачи виз россиянам в ЕС

Фото: МИД РФ

Россия не оставит без ответа решение об ограничении выдачи шенгенских виз россиянам со стороны ряда стран ЕС. Об этом заявил заместитель директора департамента печати и информации МИД РФ Иван Нечаев в четверг, 18 августа.

— Еще раз повторю — эти шаги не останутся без должной реакции российской стороны. О них вы скоро узнаете, — сказал он.

Дипломат добавил, что министерство не исключает возможности полноформатного принятия подобных «дискриминационных» решений на уровне ЕС. Данный план может быть осуществлен даже в отсутствие общеевропейского консенсуса, передает слова Нечаева РИА Новости.

До этого сообщалось, что министры иностранных дел Евросоюза в ходе неформальной встречи в Праге 31 августа обсудят возможность внесения изменений в Шенгенский визовый кодекс. Уточняется, что главной целью служит сокращение выдачи виз гражданам России.

18 августа вступило в силу ограничение на выдачу виз и въезд в Эстонию россиянам с выданной в стране шенгенской визой, которое ранее утвердило правительство прибалтийского государства. Так, граждане РФ теперь не смогут въехать на территорию страны через пограничные пункты Лухамаа, Нарва или Койдула.