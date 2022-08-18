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Десять смертей в год: почему взрываются мобильные телефоны и как этого избежать

Илья Ашуров

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Почему взрываются мобильные телефоны
Фото: depositphotos

Мобильные телефоны взрываются крайне редко. Чаще всего это происходит из-за некачественных аккумуляторов и использования неоригинальных зарядных устройств. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

В последнее время в социальных сетях распространяется пугающий видеоролик. На кадрах видно, как у жителя Китая в руках взрывается смартфон. В этот момент рядом с ним лежит маленькая дочь.

— Смартфоны взрываются или воспламеняются крайне редко, — комментирует ситуацию собеседник «ВМ». — Такое может произойти по нескольким причинам. Чаще всего из-за некачественной батареи либо батареи с физическим дефектом. Второй вариант — неоригинальное зарядное устройство. Его использование приводит к перегреву, результатом которого и может стать взрыв или воспламенение девайса.

По словам эксперта, в мире происходит порядка десяти смертей в год, наступивших из-за взрыва мобильного телефона. Последовательность всегда схожа: аккумулятор перегревается и в какой-то момент начинает плавиться — происходит воспламенение.

Муртазин рекомендует действовать следующим образом, чтобы уберечь себя от подобного сценария:

— Если телефон сильно нагрелся — выключите его и подождите. Если вдруг аппарат начал дымиться — бросайте его из рук. При необходимости вызовите пожарных.

Эксперт также добавил, что класть в морозилку мобильное устройство нельзя.

Смартфоны Бытовая техника Взрывы
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