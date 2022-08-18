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Москвичам рассказали, как оформить страховку с кешбэком 10 процентов

Георгий Соланович
Город
Москвичам рассказали, как оформить страховку с кешбэком 10 процентов
Фото: Pexels

Москвичи, у которых есть карта «Тройка», могут оформить страховку на имущество и оказание медицинской помощи в случае укуса клеща с кешбэком 10 процентов в приложении «Город». Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 18 августа.

— Вы можете оформить страховку в приложении «Город» с кешбэком 10 процентов бонусами от суммы покупки, если у вас есть «Тройка», — их вернут на счет 10-го числа следующего месяца. Есть два варианта страхования: «Имущество» и «Антиклещ», — говорится в сообщении.

При этом в случае с укусом клеща полис покроет все необходимые медицинские расходы. Для того чтобы оформить страховку, жители должны открыть приложение «Город», перейти в раздел «Услуги», нажать на «Оформить страховку с кешбэком 10 процентов», а затем выбрать нужный продукт и оплатить его, передает Telegram-канал ведомства.

Автоюрист Алексей Аксенов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что стоимость запчастей для автомобилей будет увеличиваться в связи со сложностями их доставки из-за рубежа. Следовательно, возрастут и цены на полис ОСАГО, поэтому необходимо в ближайшее время застраховать свою гражданскую ответственность, чтобы избежать проблем в будущем.

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